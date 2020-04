En raison des circonstances exceptionnelles liées au Covid 19, "Boomerang" vous propose de redécouvrir certains de ses plus beaux entretiens. Aujourd'hui, l'icône de la chanson contestataire, Joan Baez, reçue par Augustin Trapenard en février 2018, pour son dernier album, "Whistle down the wind".

La chanteuse américaine Joan Baez à Las Vegas, le 13 novembre 2019 © AFP / Valérie Macon

Depuis plus de 50 ans, elle est l’incarnation vivante de la chanson engagée. Elle a été de tous les combats – de la lutte pour les droits civiques à la mobilisation anti-Trump. En février 2018, elle était venue avec sa guitare, et avait repris, en direct, Last Leaf de Tom Waits et The President sang amazing grace de Zoe Mulford. Joan Baez était dans Boomerang.

Le mot d'Augustin