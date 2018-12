Il est comédien et son nom reste associé à celui d’un de nos plus grands metteurs en scène disparu il y a cinq ans. Dans “Ceux qui m’aiment”, ce soir à l’Odéon et bientôt en tournée dans toute la France, il propose une lecture de certains de ces textes intimes. Pascal Greggory est l'invité d'Augustin Trapenard.

Pascal Greggory, acteur français ("La Reine Margot", "Pauline à la plage)... à Cannes, le 26 mai 2017 © AFP / Loïc Venance

Il est l'acteur qui a le plus joué avec Patrice Chéreau, aussi bien au cinéma, dans La Reine Margot,_Ceux qui m'aiment prendront le trainouGabrielle_, qu'au théâtre. Dans la pièce de théâtre : Ceux qui m'aiment..., il célèbre la langue et les mots d'un homme qui a marqué sa vie et l'histoire du théâtre à jamais : Patrice Chéreau. On parle de fraternité, de solitude et de désir avec Pascal Greggory est l'invité d'Augustin Trapenard.

Ce spectacle n'est pas un hommage à Patrice Chéreau, c'est une politesse que je lui rends

Patrice Chéreau était un grand metteur en scène européen.

Il m'a appris la rigueur et le travail, mais aussi à bien me servir de mes défauts.

Carte blanche

Pour sa carte blanche Pascal Greggory a choisi de lire un extrait du livre Dans la solitude des champs de coton, de Bernard-Marie Koltès.

