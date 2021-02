DJ, militante et reine de la nuit, depuis la fermeture des lieux interlopes il y a un bientôt un an, elle vit au jour le jour. Au début du premier confinement, elle se lançait dans l’organisation de fêtes virtuelles sur Zoom. La prochaine aura lieu samedi 13 février ! Barbara Butch est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Barbara Butch lors de '"L'appart chez moi" en avril 2020 © Maxppp / Julien de Rosa

En une dizaine d'années, elle est devenue l'un des grands noms de la Nuit ! Mêlant éclectisme et militantisme, elle se bat pour les invisibles et défend une idée inclusive de la fête ! Après avoir fait la une de Télérama et avoir été censurée sur les réseaux sociaux, elle est devenue une icône lesbienne et de la lutte contre la grossophobie, ainsi qu'une égérie Jean-Paul Gaultier ! On parle de l'avenir de la vie nocturne, de liesse, de passion et d'amour avec Barbara Butch, invitée de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Barbara Butch a préparé une lecture inédite.