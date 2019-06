Depuis vingt ans, ils forment un duo qui a fait les grandes heures de ce que l’on a appelé la French Touch. Séparément ils sont aussi producteurs et musiciens. "Dreems", leur 5ème album sort le 21 juin. Philippe Zdar et Hubert Blanc-Francard de Cassius sont les invités d'Augustin Trapenard.

Ils ont fait les grandes heures de la French Touch.

Ils sont aussi DJ et producteurs.

On leur doit certaines des plus grandes chansons de Phoenix, Cat Power ou Franz Ferdinand.

Ils reviennent avec "Dreems", leur cinquième album, sort le 21 juin.

On parle d'échanges, de sons et de studio avec Philippe Zdar et Hubert Blanc-Francard de Cassius, invités de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Cassius a élaboré un titre inédit.

Programmation musicale

Cassius – Let me be