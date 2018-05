Avec "Plaire, aimer et courir vite", il fait son grand retour dans la sélection officielle du festival de Cannes ! En lice pour la Palme d'or, il nous raconte une histoire d'amour éphémère, impossible et nécessaire entre un étudiant breton et un écrivain parisien. Christophe Honoré est l'invité d'Augustin Trapenard.

Depuis la présentation, il y a seize ans, de 17 fois Cécile Cassard, et après le succès des Chansons d'amour il y a onze ans, son onzième long-métrage compte parmi les plus attendus de cette quinzaine. Film d'hommage à la génération perdue des années sida, Plaire, aimer et courir vite est un hymne à la vie et à la création. Christophe Honoré évoque les fantômes de son passé, son amour du cinéma et sa conception de la mise en scène.

