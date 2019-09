Révélée il y a douze ans dans La graine et le mulet d’Abdelatif Kechiche, son premier film, Tu mérites un amour, après avoir brillé dans la sélection de la semaine de la critique, en mai dernier, sort demain au cinéma. Hafsia Herzi est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Hafsia Herzi en septembre à Paris © Getty / Foc Kan

Depuis son César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans La graine et le mulet, elle est devenue l'un des visages les plus mystérieux du cinéma français et a collaboré avec Bertrand Bonello, Eric Zonca, Roschdy Zem...

"Tu mérites un amour" est son premier long-métrage, en tant que réalisatrice. Réalisé dans l'urgence, en quelques jours seulement, il capte les illusions et le désillusions amoureuses d'une jeune femme d'aujourd'hui.

On parle de regard féminin, d'Abdellatif Kechiche, de dialogues, de rêve, de Pagnol et de liberté, avec Hafsia Herzi, invitée de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Hafsia Herzi a choisi un extrait de Marius, réalisé par Alexander Korda en 1931.

Programmation musicale

Etta James - Fool that I am

Aloïse Sauvage - À l’horizontal