On lui doit "Grossir le ciel", ou encore "Né d’aucune femme". Avec "Buveurs de vent", chez Albin Michel, il continue de nous éblouir avec une langue plus incandescente que jamais. L’histoire d’une fratrie face à la violence du monde. Franck Bouysse est l'invité d'Augustin Trapenard.

Franck Bouysse © AFP / Joël Saget

Depuis le succès de ses débuts, lecteurs, libraires et critiques ont été éblouis par son maniement de la langue ! Avec "Buveurs de vent", il nous livre une parabole de notre monde moderne, déclare son amour à la littérature et interroge le dialogue entre les générations. On parle d'histoire à tous les temps, mais aussi de paysages, de rédemption et d'écriture, avec Franck Bouysse, invité de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Franck Bouysse nous a livré un texte inédit.

Extraits de l'émission

"On vit dans le règne des extrémismes. Il n’y a plus d’espace de réflexion. Vous passez au mieux pour un lâche si vous réfléchissez un petit peu, et on a besoin d’un coupable jugé par des gens soi-disant vertueux."

"Je n’ai pas d’imagination. L’imagination, c’est plutôt pour moi l’art de recomposer sa mémoire. Car la littérature permet de contrarier l’oubli, et tout ce qui constitue mes livres vient toujours de l’enfance."

"Mes personnages prennent possession de moi et je les laisse faire. Moi, quand j’écris, je m’absente."

Programmation musicale

MC SOLAAR - Nouveau Western

BUSCABULLA - Nte