Ses rôles dans "Les valseuses", "Tenue de soirée", ou "Germinal" en ont fait l'une des actrices les plus libres du cinéma français. Mercredi prochain, elle sera à l'affiche de "Larguées", le nouveau film d'Eloïse Lang. Elle y joue une sexagénaire qui retrouve gout à la vie.Miou-Miou est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Miou-Miou en mars 2018 à Lille © Maxppp / PASCAL BONNIERE

Synopsis

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée est simple « sauver maman » et le cadre des opérations bien défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion…

Programmation musicale

Dalida/Alain Delon, Paroles, paroles /Diplo, Lil Lachty, Santigold, Worry no more

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Miou-Miou a choisi de lire un texte de Marguerite Duras.