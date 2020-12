Il est à l’origine de parfums iconiques comme "First" pour Van Cleef & Arpels, "Eau parfumée au thé vert" pour Bulgari ou encore "Terre" et "Un Jardin en Méditerranée" pour Hermès. Il vient de faire paraitre un "Atlas de Botanique parfumée". Jean-Claude Ellena est l'invité d'Augustin Trapenard.

Jean-Claude Ellena © Getty / Kirk McKoy/Los Angeles Times

Il est l'un de nos plus grands créateurs de parfums. Pendant plus de treize ans, il a prêté son nez et sa sensibilité à la maison Hermès. Dans son Atlas de Botanique parfumée, richement illustré par Karin Doering Froger, il décortique avec poésie le mystère des gommes, résines, feuilles et autres bois. On parle de souvenirs, de narration, mais aussi de Leïla Menchari, avec Jean-Claude Ellena, invité de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Jean-Claude Ellena a créé un parfum.

Programmation musicale

NINA SIMONE – Feeling Good