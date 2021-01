Début novembre, il avait prévu de « Déjeuner en l’air » dans la France entière, avec un spectacle musical et poétique. Ça ne s’est pas encore fait, alors en attendant, ce matin, le micro lui est ouvert. Daniel Auteuil est l'invité d'Augustin Trapenard.

Daniel Auteuil en mai 2019 à Cannes © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Son parcours témoigne d'une ambition et d'une curiosité étonnantes ! On connaissait l'acteur et le metteur en scène, mais on connait moins l'auteur, le musicien et le chanteur ! Dans "Déjeuner en l'air", il rend hommage au poète Paul-Jean Toulet, et propose un tour de chant inédit. En attendant la réouverture des salles de spectacle, il vient donner de la voix, et faire de la radio une scène. Daniel Auteuil est dans Boomerang.

Retrouvez toutes les dates de "Déjeuner en l'air" en cliquant ici.

Extraits de l'entretien

Daniel Auteuil :

"La musique est là depuis toujours, mes parents étaient chanteurs, chaque fois qu'il fallait un enfant sur scène j'étais là."

"J'ai retrouvé le livre de Paul-Jean Toulet par hasard dans ma bibliothèque. Quand j'ai commencé à lire ses poèmes, j'ai eu une révélation : j'avais l'impression que ce type avait vécu ma vie"

"Quand on n'a plus les mots, il reste le silence. Je l'ai utilisé longtemps, par peur de m'exprimer. Puis j'ai beaucoup parlé. Aujourd'hui, peut-être qu'on aurait besoin d'un peu de silence, tout le monde parle beaucoup trop..."

"La voix est votre vérité, il faut la chercher pour la trouver"

"Je ne crains pas. Qu'est-ce qui peut m'arriver sur scène ? Rien ! A part le ridicule, mais on n'en meurt pas !"

" Toutes les petites et grandes misères, un poème, les petits bonheurs du jour… tout ça me fait pleurer"

"Je choisis aujourd'hui ce que je rêvais d'être à vingt ans, un troubadour"

"C'est l'élitisme pour tous de Jean Vilar qui m'intéresse"

Carte blanche

Pour sa carte blanche Daniel Auteuil a choisi de lire un texte inédit.

