Il est l'artiste de la mémoire collective, familiale et intime. En une quarantaine d’années, il est devenu l’un des artistes contemporains français les plus acclamés. Son œuvre s’expose dans le monde entier, de Paris à Shanghai, en passant par Jérusalem et New York.Christian Boltanski est l'invité d'Augustin Trapenard.

Christian Boltanski en 2015 à Bologne © Getty / Roberto Serra - Iguana Press

Il a marqué nos mémoires avec des installations monumentales et poétiques. De ses montagnes de vêtements sous la nef du Grand Palais à ses clochettes dans le désert d’Atacama en passant pas sa bibliothèque de battements de cœur, Christian Boltanski interroge encore et toujours, dans la lignée des plus grands, la condition humaine.

Programmation musicale.

Daniel Darc, Je me souviens, je me rappelle / Childish Gambino, This is America

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Christian Boltanski a choisi La documenta 5 de 1972 à Cassel.