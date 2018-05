On lui doit certains des plus grands succès du cinéma français, de "L’inconnu du lac" à "Timbuktu" ou encore "Valley of Love" de Guillaume Nicloux dont le nouveau film, "Les confins du monde", était présenté hier à la Quinzaine des réalisateurs. La productrice Sylvie Pialat est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Sylvie Pialat en février 2018 à Berlin © Getty / Pascal Le Segretain

Habituée du Festival de Cannes, dont elle a vécu certaines des grandes heures avec Maurice Pialat lors de la présentation et du triomphe de "Sous le soleil de Satan", elle est, cette année présidente de la Queer Palm. Son dernier film en date, "Les confins du monde", réalisé par Guillaume Nicloux, vient d'être présenté à la Quinzaine des réalisateurs. Avec elle, on parle féminisme, prise de risque et écriture.

