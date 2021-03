Depuis une petite dizaine d’années, ils accordent la fougue de leurs mots à celle de leurs sons, poussent la fièvre à son paroxysme et le rock dans ses retranchements. « Palais d’argile », leur troisième album, sort demain. Les membres du groupe Feu!Chatterton sont les invités d'Augustin Trapenard.

Feu!Chatterton en 2018 © Maxppp / Arnaud Journois

Palais d'Argile, leur troisième album, romanesque, électrique et prophétique est considéré comme l'un des évènements musicaux de ce début d'année ! Ils nous en donneront un avant-gout ce soir, à 20h, en direct du studio 104 pour un concert triple affiche aux côtés de Raphaël et Arnaud Rebotini. Arthur Teboul, Clément Doumic et Sébastien Wolf du groupe Feu!Chatterton sont les invités d'Augustin Trapenard.

Carte blanche

Pour leur carte blanche, Feu!Chatterton a choisi de reprendre Le Sud de Nino Ferrer.

Programmation musicale

FEU!CHATTERTON - Aux confins