À l'heure où les libraires se battent et tentent de s'adapter aux nouvelles mesures liées au reconfinement, elle vient nous parler de littérature et de sa librairie, "Shakespeare & Co". Un lieu mythique, qui a vu défiler les plus grands auteurs de ce siècle. Sylvia Beach Whitman est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Photo de la librairie "Shakespeare and co" à Paris © AFP / Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

À la tête de la librairie "Shakespeare & Co", elle perpétue l'héritage de Sylvia Beach, figure incontournable de la vie littéraire parisienne des années vingt, et de son père, George Whitman, un américain iconoclaste et passionné. Elle vient nous parler de son métier et des défis face auxquels sont confrontées les librairies indépendantes. Sylvia Beach Whitman est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche Sylvia Beach Whitman a choisi de lire une lettre de son père, George Whitman, adressée à André Malraux.

Programmation musicale

SIMON & GARFUNKEL - America

DANI - Dingue