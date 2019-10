Comédienne, elle a été iconisée au cinéma par Jacques Rivette, Alain Tanner ou encore Barbet Schroeder ; au théâtre par Marguerite Duras, Luc Bondy ou Claude Régy. Dans "J’ai oublié", paru il y a quelques semaines aux éditions du Seuil, elle se souvient... Bulle Ogier est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Bulle Ogier au Festival de Locarno en 2015 © Getty / Vittorio Zunino Celotto

Comédienne par hasard, son rôle dans "La Salamandre" de Alain Tanner en a fait une icône des années 1970.

Dans "J'ai oublié", un texte sensible et puissant, elle raconte l'histoire d'une femme qui n'a rien calculé, d'une femme qui souvent s'est tue, d'une femme traversée par un souffle de liberté et le silence.

On parle d'oubli, de mémoire, d'inenvisageable, d'Agnès Varda, Marguerite Duras, Patrice Chéreau, de condition féminine, d'aujourd'hui et de silence avec Bulle Ogier, invitée de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Bulle Ogier a choisi faire entendre la voix de Marguerite Duras.

Programmation musicale

JEANNE MOREAU – J’ai la mémoire qui flanche