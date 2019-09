Révélé dans les années 70, il a nous a fait danser du côté chez Swann, appris l’art des vocalises sur "Vanina", et apporté un peu de beauté et de sourire avec se reprise de "Sugar Baby Love". Il est l'un de nos grands chanteurs populaires. Dave est l'invité d'Augustin Trapenard.

Le chanteur néerlandais Dave, de son vrai nom Wouter Otto Levenbach, lors du spectacle "Age tendre - La tournée des idoles" au Zénith du Grand Nancy 19 janvier 2018 © Maxppp / Alexandre Marchi

Né à Amsterdam pendant la seconde guerre mondiale, icône de la chanson populaire, visage des années soixante-dix, il a traversé les époques tout en poursuivant sa passion.

"Souviens-toi d'aimer", son nouvel album produit par Renaud sort vendredi. Il y parle amour et société.

On parle d'homophobie, d'homoparentalité, de nostalgie, de regard, de modèle et de guitare avec Dave, invité de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Dave a choisi de reprendre What now my Love, interprété par Elvis Presley

Extraits de l'émission

"On ne peut pas changer les mentalités avec une chanson. Je serais un chanteur engagé depuis longtemps sinon."

"Enfant, je voulais être pasteur, être celui qu'on écoute. Puis je suis allé à un concert, et j'ai voulu être sur scène. C'était d'un égocentrisme rare."

"J'ai commencé la chanson en faisant la manche dans la rue, je chantais dans des cafés. Puis j'ai été surpris par le succès : je n'étais pas populaire avant de devenir un chanteur populaire"

"Mon métier c'est de la putasserie, mais il faut le faire bien. Quand j'interprète une chanson, même des années après, il y a toujours une forme d'exhibitionnisme"

Programmation musicale

Dave - Vanina

Haim - Summer Girl