Depuis vingt-cinq ans, son univers où se mêlent chic et désinvolture a conquis le monde entier et en a fait l’une des créatrices de mode les plus acclamées dans le monde entier. Isabel Marant est l'invitée d'Augustin Trapenard.

La créatrice Isabel Marant salut le public lors du défilé Isabel Marant à la Fashion Week (collection automne / hiver 2019/2020), le 28 février 2019 à Paris © Getty / Kristy Sparow

En une poignée d'années, elle s'est imposée comme l'une des papesses du prêt à porter et a séduit le monde entier avec sa dégaine à la fois désinvolte, aventureuse et bohème.

Elle nous parle d'avenir, d'écologie et d'économie de la mode, d'inspirations et de société avec Isabel Marant, invitée de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Isabel Marant a choisi de faire entendre la voix de Jean-Paul Gaultier.

