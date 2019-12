Sa voix ample et brûlante a fait d’elle la québécoise la plus acclamée de l'univers de la musique classique et du chant lyrique. Elle nous fait l’amitié de sa présence, ô combien enthousiaste ! Lumineuse, spontanée, généreuse, Marie-Nicole Lemieux est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Marie-Nicole Lemieux dans Le Trouvère de Verdi en août 2014 à Salzbourg © Getty / Mandl

Née au Québec, rien ne la prédestinait à devenir l'une des chanteuses les plus acclamées de son temps.

Autodidacte, révélée par un concours de chant, elle s'est formée sur le tard, et court désormais les scènes du monde entier.

Son dernier disque, Mer(s), est sorti en septembre.

On parle de langue, du Québec, de domination, de voix, de Nana Mouskouri, de corps, de gymnastique, d'angoisse et de féminisme avec Marie-Nicole Lemieux, invitée de Boomerang.

Extraits de l'émission

"Nous, les Québécois, sommes très fiers de parler le français dans une mer anglophone. Il y a comme une urgence de parler, chanter, propager cette langue"

"Enfant, chanter c’était comme respirer"

"Notre monde a besoin de culture et de beauté. (...) L’art devrait être notre Eglise d’aujourd’hui "

"Petite, j'ai entendu Luciano Pavarotti chanter L'Enfance du Christ de Berlioz. C'était la révélation, le coup de coeur, j’étais au ciel."

"Lorsque je suis sur scène, je sens parfois que les deux mille personnes du public sont en pleine conscience avec moi, autour de la musique. C’est cette force, cette communion que j’essaye de retrouver à chaque concert."

Programmation musicale

Marie-Nicole Lemieux – La Tempête