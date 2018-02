Vendredi soir dernier, elle a remporté la victoire de l’artiste féminine de l'année, pour son album "Rest", paru en novembre et en partenariat avec France Inter. Un album peuplé de fantômes et pourtant ô combien lumineux. Charlotte Gainsbourg est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Charlotte Gainsbourg aux Victoires de la musique 2018 à la Seine musicale le 9 février. © Getty / Marc Piasecki

Charlotte Gainsbourg sera en concert le 28 mars à La Cigale et partout dans le monde, du Japon à New York en passant par la Suisse et les Pays Bas, mais également au Printemps de Bourges le 26 avril et le premier week end de juin au festival We Love Green à Vincennes – un événement France Inter !

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Charlotte Gainsbourg a choisi d'entendre l'humoriste Zouc.

Programmation musicale

Charlotte Gainsbourg, I'm a lie / Asaf Avidan, Sweet Babylon