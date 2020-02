Architecte, depuis quarante-cinq ans, il construit, réhabilite et réinvente les espaces intérieurs et extérieurs – du Collège des Bernardins, à L’hôtel Lutetia, en passant par le Centre spirituel et culturel russe, et le centre des Congrès de Metz. Jean-Michel Wilmotte est l'invité d'Augustin Trapenard.

Jean-Michel Wilmotte © Getty / Dominique Boutin

Il est l'un de nos plus grands penseurs de l'espace, qu'il soit intérieur ou extérieur. Il vient nous parler de sa vision de l'architecture et des défis auxquels se confrontent les bâtisseurs d'aujourd'hui. On parle d'environnement, de Venise, de Notre-Dame, d'Amazonie et de musique, avec Jean-Michel Wilmotte, invité de Boomerang.

"Le dictionnaire amoureux de l'architecture" de Jean-Michel Wilmotte est publié aux éditions Plon.

Extraits de l'émission

"Venise est une ville qui a été conçue sur l'eau, donc conçue pour vivre avec ce danger. Mais on l'aime trop pour laisser cela se produire."

"Les villes se sont toujours construites sur les villes, sur les traces de ce qui les a précédées."

"La forêt amazonienne ou les incendies australiens symbolisent l’horreur, mais aussi l’espoir. Les arbres suivent ce cycle permanent : quand ils brûlent et disparaissent, il est temps de replanter, de renouveler quelque chose."

"L’architecture fait souvent polémique car on a peur de la nouveauté, on n’aime pas ce qui change. Mais je donne toujours une chance au temps."

"L’architecture ne peut composer sans la politique car la politique est décisionnaire. Il est parfois difficile d'articuler l'Histoire et la modernité. Mais il y a une immense différence : l’architecture reste, la politique change."

"L’architecte doit penser dans le futur. C’est sa grande mission."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Jean-Michel Wilmotte a choisi d'écouter La messe pour le temps présent de Pierre Henry.

Programmation musicale

PINK FLOYD – Another brick in the wall

KATERINE - Bonhommes