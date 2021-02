Son premier album, "Hyper", paru au printemps, ressort aujourd’hui dans une version prolongée de titres inédits. Ce soir, à l'occasion de la 36ème cérémonie des victoires de la musique, il sera peut-être auréolé du prix de la "révélation masculine de l'année"! Hervé est l'invité d'Augustin Trapenard.

Hervé en juin 2020 © AFP / Christophe ARCHAMBAULT

Son univers est au croisement de Bashung et de Daft Punk. Le clip de son titre "Si bien du mal" a fait sensation au moment du premier confinement. Depuis, il est l'étoile montante de la jeune scène musicale française. Les "Prolongations" de son premier album "Hyper" sortent aujourd'hui. Ce soir, il sera peut-être sacré révélation masculine de l'année. On parle de sensations, de corps, de danse et d'Eric Cantona avec Hervé, dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Hervé a préparé une composition inédite qui mélange la poésie d'Eric Cantona et la musique de T.Rex

Extraits de l'entretien

"Quand j'écoute de la musique, ça me fait comme de l'électricité dans tout le corps, comme dans Billy Elliot. C'est comme ça que je sais que le son est bon."

"Quand j'ai fait des concerts après le premier confinement, le public était assis et masqué... Mais il y avait une ambiance dingue, surement l'énergie du désespoir, c'était étrange mais magnifique"

"Créer pour moi, c'est toujours du bricolage : c'est se renouveler tout le temps. J'ai beaucoup de respect pour ce que Gainsbourg appelait les arts majeurs, où il faut de la précision. Mais moi j'aime quand ça explose."

Programmation musicale