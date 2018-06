Son nouvel album, "Fenfo", co produit par Matthieu Chédid, vient de sortir. "Fenfo", ou « quelque chose à dire », en bambara. Un disque où l’héritage de la musique malienne se conjugue à la modernité électrisante des guitares. Fatoumata Diawara est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Fatoumata Diawara aux Francofolies en 2017 © AFP / XAVIER LEOTY

Elle est devenue l'une des nouvelles voix de la musique malienne. Elle incarne un combat pour l'émancipation des femmes, contre l'esclavage, et pour une Afrique porteuse d'espoir. On parle héritage, musique, histoire et politique avec Fatoumata Diawara.

Programmation musicale

Fatoumata Diawara, Nterini

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Fatoumata Diawara a écrit une chanson inédite, en bambara, Kounfaga.