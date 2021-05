Violoncelliste et compositrice, elle interroge les sons, connait le secret pour sortir la musique de ses carcans, et pour faire dialoguer les registres, les langues et les arts. Musicienne et conteuse, en mars dernier, elle était venue nous raconter des histoires. Sonia Wieder-Athteron était dans Boomerang,

Sonia Wieder-Atherton en concert à l'Alliance française en 2008 © Getty / Hiroyuki Ito

Violoncelliste prodige, elle conçoit l'interprétation et la création comme des voyages ! Née aux Etats-Unis, elle a grandi en France, étudié en ex URSS, fait dialoguer son instrument avec les images de Chantal Akerman, la voix de Nina Simone, et les notes des plus grands compositeurs. Dans cette émission, elle décryptait, pour nous, des morceaux extraits de ses albums Chants juifs, Cadenza, Little Girl Blue, ainsi que le Prélude de la première suite pour violoncelle de Bach.

On parlait d'histoire, de mémoire, de transmission, mais aussi d'archet, de Rostropovitch et de joie avec Sonia Wieder-Atherton, dans Boomerang.

Programmation musicale

Benjamin Biolay & Juliette Armanet – Rue Saint Louis en L’Ile