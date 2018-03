Elle est comédienne et sera, après demain, à l’affiche de "Chien", le nouveau film drôle, cruel et poétique de Samuel Benchetrit. L’histoire d’un homme, interprété par Vincent Macaigne, qui perd femme, maison et travail et se réinvente à travers un rôle canin. Vanessa Paradis est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Vanessa Paradis à la fashion week à Paris en mars 2018 © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Synopsis

Jacques Blanchot perd tout : sa femme, son travail, son logement. Il devient peu à peu étranger au monde qui l'entoure, jusqu'à ce que le patron d'une animalerie le recueille.

Programmation musicale

Vanessa Paradis, Walk on the Wild Side / Feu Chatterton, L'oiseau