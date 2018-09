Voilà plus de vingt ans qu'il fait souffler sa mélancolie bretonne sur la chanson française. Son nouvel album, "Les rescapés" sort le 28 septembre. Des textes qui rapprochent et un son organique, de la délivrance, de l'humanisme, un peu de politique et surtout de la musique ! Miossec est l'invité d'Augustin Trapenard.

Ancré dans son époque, il continue de chanter l'espoir, les désillusions et le temps qui passe. Ancré dans son territoire, il convoque un héritage familial aux valeurs humanistes. Ancré dans son art, il a pour objectif de sans cesse se renouveler. On parle naufrages, amour des mots et Johnny, avec Miossec.

Retrouvez toutes les dates de Miossec en cliquant ici.

Programmation musicale

Miossec, Je suis devenu

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Miossec a choisi de reprendre un titre de Dominique A, Le courage des oiseaux.