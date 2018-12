Elle est de ces écrivains qui s'interrogent sur eux mêmes pour mieux s'adresser aux autres. Dans "Tous les hommes désirent naturellement savoir", elle livre un récit de fierté et de honte. On parle du monde, de la place de l'écrivain et du pouvoir des mots avec Nina Bouraoui, invitée d'Augustin Trapenard.

Nina Bouraoui, sur le plateau d' "Esprits Libres" © Getty / Eric Fougere/VIP Images/Corbis

Elle est écrivain. Son dernier roman, le seizième, "Tous les hommes désirent naturellement savoir", paru chez JC Lattès était l’un des plus forts de cette rentrée d’automne. Elle y racontait avec pudeur et précision l'histoire de son homosexualité. Nina Bouraoui est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Nina Bouraoui a écrit un texte inédit.

Programmation musicale

Bjork - "It's oh ! so quiet"