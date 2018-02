Il est l’un des comédiens les plus primés de sa génération avec déjà trois Oscars ! Cette année, il est nommé pour son rôle de grand couturier dans "Phantom Thread" de Paul Thomas Anderson. L’histoire d’un artiste qui voit sa vie bouleversée par l'amour d'une femme. Daniel Day Lewis est l'invité d'Augustin Trapenard.

Daniel Day Lewis à la présentation de "Phantom Thread" en Grèce le 1er février 2018 © Maxppp / SIMELA PANTZARTZI

"Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de renom Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent sur le monde de la mode anglaise. Ils habillent aussi bien les familles royales que les stars de cinéma, les riches héritières ou le gratin de la haute société avec le style inimitable de la maison Woodcock. Les femmes vont et viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre qu’endurci, lui servant à la fois de muses et de compagnes jusqu’au jour où la jeune et très déterminée Alma ne les supplante toutes pour y prendre une place centrale. Mais cet amour va bouleverser une routine jusque-là ordonnée et organisée au millimètre près."

Programmation musicale

Dionne Warwick, Don't make me over