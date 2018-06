Il a joué plus de cent-cinquante rôles au théâtre et au cinéma, mis en scène une cinquantaine de spectacles, réalisé une quinzaine de films."Point de chute", c’est le nom d’un film avec Johnny Hallyday, sorti il y a 48 ans et qui fait son retour sur grand écran. Robert Hossein est l'invité d'Augustin Trapenard

Sa carrière colossale est celle d'un engagement pour une vision de la culture démocratique et populaire, mais aussi d'un dévouement sans limite à sa passion pour les acteurs et le public. On parle de mise en scène, de jeu d'acteur, d'Alain Decaux et de Johnny Hallyday,qu'il mettait en scène dans "Point de chute", de retour en salles aujourd'hui et disponible en DVD.

