Quinze ans après "La horde du contrevent", il revient avec un roman plus ambitieux que jamais, "Les furtifs". À travers le portrait futuriste et glaçant d’une société régie par la finance, l’hyper connexion, et l’auto aliénation c’est d’aujourd’hui qu’il nous parle. Alain Damasio est l'invité d'Augustin Trapenard.

L'écrivain français Alain Damasio © AFP / Sébastien Bozon

En seulement une poignée de romans, il est devenu un maitre incontesté de la science fiction à la française.

Dans Les furtifs, il dresse le portrait d'une société dans laquelle la finance et la technologie ont pris le pas sur l'humain et le vivant.

On parle d'internet, de transparence, de progrès, de fiction et de philosophie avec Alain Damasio invité de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Alain Damasio a écrit un texte inédit.

Programmation musicale

Serge Gainsbourg – L’homme à tête de chou

The National - You had your soul with you