Il vient d'être nommé à l'Académie Française ! Il est l'auteur d'une oeuvre foisonnante, baroque et flamboyante. Son dernier roman, "Falaise des fous", est sorti en janvier, une fresque historique ô combien picturale. Patrick Grainville est l'invité d'Augustin Trapenard.

L'écrivain Patrick Grainville pose pour le photographe sur le plateau de l'émission "Vol de Nuit" dont il était l'invité, le 3 janvier 2006 à la Maison de la Radio à Paris. © AFP / Bertrand GUAY

1868-1927 : de l'invention de l'impressionnisme à la traversée de l'Atlantique par Lindbergh, un Normand établi à Étretat entreprend le récit de sa vie. Orphelin de mère, jamais reconnu par son père, il s'est installé chez son oncle, dans la splendeur des falaises, après avoir été blessé lors de la sanglante aventure coloniale en Algérie.

Sous son regard, un homme peint

C'est Monet. Pour le jeune homme, qui ne connaît rien à la peinture, c'est un choc. La naissance d'un art et d'une époque se joue là, et, dès lors, il n'aura de cesse d'en suivre les métamorphoses, guidé par deux amantes, Mathilde, une bourgeoise mariée, sensuelle, puis Anna, passionnée. Elles l’initient à Monet, présent de bout en bout, mais aussi à Courbet, Boudin, Degas, Flaubert, Hugo, Maupassant… Tous passent à Étretat ou dans son voisinage.

De la débâcle de la guerre de 1870 à la découverte de New York, de l’affaire Dreyfus au gouffre de la Grande Guerre, c'est tout un monde qui surgit, passe et cède la place à un autre. Dans la permanence des falaises lumineuses, la folie de Monet affrontant l'infini des Nymphéas. Le tout sous la plume d'un homme qui a beaucoup vécu, beaucoup ressenti, aimé et perdu.

Fresque historique vertigineuse, saga familiale et amoureuse, évocation puissante de la pulsion créatrice : avec Falaise des fous, Patrick Grainville signe son roman le plus accompli, le roman d'une vie.

Patrick Grainville est né en 1947 à Villers (Normandie). En 1976, il a obtenu le prix Goncourt pour Les Flamboyants. Falaise des fous est son vingt-sixième roman.

Programmation musicale

Serge Gainsbourg, Le serpent qui danse / Cigarettes after Sex, Sunsetz

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Patrick Grainville a choisi de faire entendre la voix de Marguerite Duras et de lire un texte inédit, Voler le feu.