En chantant l'amour, il est devenu l'un des chanteurs les plus populaires de son temps. Depuis près de quinze ans, il se raconte. Après "L’âme seule" et "Le bal des papillons", il achève sa trilogie autobiographique, ô combien romanesque, avec "Du lierre dans les arbres". Hervé Vilard est l'invité d'Augustin Trapenard.

Le chanteur français Hervé Vilard en mai 2018 à Paris © Maxppp / Guillaume Georges

Dans Du lierre dans les arbres, il raconte la fin de sa parenthèse sud-américaine et son retour à Paris, au crépuscule des années 70, sur fond de disparitions, de rencontres fugaces et d’interrogations. On parle de poésie, de Marguerite Duras, de rédemption, mais aussi de ce que signifie être un chanteur populaire. Hervé Vilard est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Hervé Vilard a choisi de lire un texte d'Abd Al Malik, "Circule"

Programmation musicale