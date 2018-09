C'est un monstre sacré du cinéma américain, auquel le Festival de Deauville rendait hommage le week-end dernier ! Figure de l'émancipation, incarnation d'une page de l'histoire de Hollywood, personnalité engagée, il nous livre sa vision du monde et de l'art. Morgan Freeman est l'invité d'Augustin Trapenard.

Observateur attentif de la planète, acteur et acteur tout court. Augustin Trapenard reçoit l'acteur américain Morgan Freeman, auquel le Festival du film américain de Deauville a rendu hommage cette année, saluant : « sa capacité à incarner une grande variété de personnages ... et à toujours donner lieu à des performances inoubliables. »

Ses rôles dans des films comme Miss Daisy et son chauffeur (1989), Les Évadés (1994), Deep Impact (1998), Bruce tout-puissant (2003), Million Dollar Baby (2004), The Dark Knight (2008), Invictus (2009), Oblivion (2013) en ont fait une icône.

Mais une carrière qui a début tard, pendant de nombreuses années Morgan Freeman n'avaient que des seconds rôles au cinéma et c'est au théâtre qu'il avait le plus de chance d'avoir des rôles intéressants.

Lors de la COP21, il prêtait sa voix à la terre et nous invitait à une prise de conscience des enjeux écologiques auxquels notre planète est confrontée. Alors ce matin, du vert, de la passion et de l'histoire avec Morgan Freeman.

La planète va continuer d'exister. Elle n'a pas besoin de notre présence pour survivre. Nous représentons plus un danger qu'une solution pour notre planète, mais elle n'a pas besoin de nous pour perdurer.

Scientifiquement la Terre est un accident. Avec la science on peut étudier très très loin, et on ne voit rien de semblable à la Terre, même à des années lumières.