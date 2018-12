Il est l’un des cinéastes les plus en vues d’Hollywood. “Roma”, son nouveau film, Lion d’Or à la dernière Mostra de Venise sort aujourd’hui sur Netflix. Une plongée dans l’enfance et le Mexico des années 1970, à travers le quotidien d’une famille de la classe moyenne. Alfonso Cuarón est l'invité d'Augustin Trapenard.

Alfonso Cuarón, acteur, réalisateur, scénariste et producteur mexicain © AFP / Filippo Monteforte

Gravity a été pour lui le film de la consécration. Avec Roma il renoue avec ses origines et renoue avec le Mexique. Un pari audacieux et réussi, récompensé par le Lion d'Or à Venise en septembre dernier, qui sortira le 14 décembre sur Netflix. On parle de plans de cinéma, d'enfance, de révolte et de films français avec Alfonso Cuarón, invité d'Augustin Trapenard.

Programmation musicale :