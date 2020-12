Il est devenu l’un des maitres de la chanson française. "Grand Prix", son neuvième album, a paru l’été dernier et vient de ressortir dans une version augmentée. Jeudi, il sera en direct de la Cigale, pour un concert triple affiche, diffusé sur notre antenne. Benjamin Biolay est l'invité d'Augustin Trapenard.

Benjamin Biolay au Festival du film francophone d'Angoulême 2020 © Maxppp / FRANCK CASTEL

"Grand Prix", son nouvel album, a fait l'unanimité auprès des critiques, et a été l'un des succès de l'été. Il vient de reparaitre dans un version augmentée d'inédits. On y trouve, notamment, un duo avec Juliette Armanet et une reprise de Tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine.

Il sera en concert, le 17 décembre prochain, aux côtés de Catherine Ringer et Alain Souchon, pour un concert en direct de La Cigale, présenté par Rebecca Manzoni.

Benjamin Biolay est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Je pense beaucoup à la jeunesse aujourd’hui. Dans un monde sans réalité, il est de plus en plus compliqué d’avoir des rêves pour eux, et ça me fait de la peine…"

"Je ne me prépare plus pour les tournées, pour tout le reste… C’est difficile de se préparer pour des choses aussi impalpables, aussi incertaines. Ma vie est comme ça, maintenant, comme pour beaucoup de Français."

"Pour moi, une chanson peut sauver la vie comme enfoncer la tête un peu plus sous l’eau. Il y a quelque chose de magique dans une chanson. Mais bon, les chansons, c’est toute ma vie, alors j’ai du mal à résumer toute ma vie comme ça en une phrase…"

"J’ai découvert le rock avec les Anglais, les Beatles puis les Smiths, entre autres. John Lennon disait que le rock français était aussi bon que le vin anglais… C’est assez méchant, mais enfin plutôt vrai."

Carte blanche

Pour sa carte blanche Benjamin Biolay a choisi de reprendre un titre de Charles Aznavour, "Parce que".

Programmation musicale

BENJAMIN BIOLAY / JULIETTE ARMANET - Rue Saint-Louis en l’île