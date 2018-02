Depuis plus de dix ans, elle nous enveloppe de sa voix de velours, nous fait voyager sur des refrains jazzy, et nous hypnotise sur scène derrière ses lunettes noires ! Elle sort, ces jours-ci, une compilation des plus belles versions "live" de ses chansons. Melody Gardot est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Melody Gardot en décembre 2015 au Festival de Monte Carlo © AFP / VALERY HACHE

Son histoire est celle d'une renaissance. Le jazz lui a offert les moyens de se réinventer et lui a permis de placer l'improvisation au coeur de sa pratique artistique. Son dernier disque, "Live in Europe", vient de paraitre. On y retrouve les titres qui ont fait son succès, des "Etoiles" à "Baby I'm a fool".

Programmation musicale

Melody Gardot, Over the Rainbow