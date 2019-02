À évènement exceptionnel, invité et mesures exceptionnels ! Sa discrétion en faisait l'invité tout désigné pour cette millième émission de Boomerang ! Il nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Jacques Dutronc est l'invité d'Augustin Trapenard.

Jacques Dutronc © AFP / Patrick Kovarik

"Et moi et moi", "Les cactus", "J'aime les filles", "Fais pas ci, fais pas ça", "Il est cinq heures..." - c'était lui ! "Fume c'est Dutronc", son meilleur sur plus de 50 ans vient de paraitre ! On parle de la France, de cinéma, de musique et d'une existence tiraillée entre la surexposition médiatique et le désir de solitude. On parle de la vie, tout simplement, et sous tous ses aspects avec Jacques Dutronc.

C'est la 1000e de "Boomerang"

Cela fait aujourd'hui 1000 émissions qu'Augustin Trapenard nous invite chaque matin pour un "Boomerang" culturel, pop et piquant. Mille entretiens… et pas mal de moment incongrus, fous, émouvants, ingérables, extraordinaires… des pépites de "Boomerang" que nous vous proposons de revisiter ici.

Programmation musicale

- Françoise Hardy / Jacques Dutronc - Puisque vous partez en voyage