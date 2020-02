Elle a 23 ans. Son deuxième album, "Les failles", est nommé aux Victoires de la musique dans la catégorie « album révélation » et ressort aujourd’hui dans une version gonflée d’inédits ! On est à quelques heures de la cérémonie où elle se produira ce soir. La chanteuse Pomme est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Portrait de l’auteure-compositrice-interprète et musicienne française Pomme avant son concert au Rocher de Palmer de Cenon le 18 Janvier 2020. © AFP / Constant Forme-Becherat / Hans Lucas

Formée au chant depuis sa plus tendre enfance, son timbre de voix et son univers mélancolique en ont fait l'une des révélations de l'année. Dans "Les failles", nommé dans la catégorie "album révélation", elle assume ses doutes et nous plonge au coeur de son intimité.

On parle de liberté, de voix, de sexe, d'accords, d'instruments et de Barbara, avec Pomme, invitée de Boomerang.

Retrouvez toutes les dates de concert de Pomme en cliquant ici.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Pomme a choisi de reprendre "Dernière danse" de Kyo.

Programmation musicale

Pomme - Anxiété