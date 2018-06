Il dirige depuis trente ans la plus prestigieuse des maisons d’édition française. Maison familiale fondée par son grand-père et dont il perpétue et fait fructifier l’héritage. 2018 a été pour lui une année des plus chargées et polémiques. Antoine Gallimard est l'invité d'Augustin Trapenard.

Antoine Gallimard en 2014 à Nancy © Maxppp / Alexandre MARCHI

Entre les débats autour de la rééditions des pamphlets de Céline, les disparitions de Paul Otchakovsky-Laurens et de Philippe Roth et les débats soulevés par la publication des Mémoires de Simone de Beauvoir en Pléiade, 2018 a été une année pour le moins mouvementée. On parle de littérature à battons rompus avec Antoine Gallimard.

Programmation musicale

Gilbert Bécaud, Le ptit prince est revenu / Marlon Williams, What’s chasing you

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Antoine Gallimard a choisi de faire entendre la voix de Albert Camus.