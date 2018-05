Après des années d'absence, elle vient de faire un retour triomphal sur la croisette avec un rôle de composition absolument hilarant dans "Le monde est à toi". Complexe, perfectionniste et discrète, elle a accepté d'accorder à Boomerang un entretien exclusif. Isabelle Adjani est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Dans "Le monde est à toi" de Romain Gavras, présenté samedi à la Quinzaine des réalisateurs et en salles le 22 août, elle se réinvente dans le rôle désopilant d'une mère aimante et clinquante. Isabelle Adjani nous révèle son approche passionnante du cinéma, du métier de comédienne, dans un entretien tout en auto-dérision, générosité et sensibilité.

