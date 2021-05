Il y a trente ans, elle perdait son père dont le fantôme n’a depuis jamais cessé de l’accompagner de son ombre, de sa voix et de ses mots. Le 2 mars dernier, jour anniversaire de sa disparition, elle était venue nous parler de lui - et d'elle, un peu, aussi. Charlotte Gainsbourg était dans Boomerang.

Charlotte Gainsbourg en 2019 à Cannes © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Trente ans après la disparition de Serge Gainsbourg, elle était venue nous parler d'un père qui demeure pour elle un mystère et d'un artiste qui a révolutionné la chanson française. Le 2 mars dernier, elle évoquait ses démons, ses doutes, ses errances, mais aussi sa timidité et son humour, ainsi que leur relation si particulière, au gré d'archives de l'INA et de la RTBF. Charlotte Gainsbourg était dans Boomerang.

Programmation musicale

SERGE GAINSBOURG - En mélodie