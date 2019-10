Il est cinéaste. Il est québécois. Dans son nouveau film, "Matthias & Maxime", présenté à Cannes en mai dernier et en salles après-demain, il célèbre l'amitié comme jamais il ne l’a fait, et en saisit les fulgurances, les débordements et les silences. Xavier Dolan est l'invité d'Augustin Trapenard.

Habitué du Festival de Cannes, ses films "Mommy" ou "Juste la fin du monde" y ont été primés.

En mai dernier, il présentait "Matthias et Maxime", un film à la gloire de l'amitié, tournée en 35 mm.

Il nous raconte, sur fond de dialogues endiablées et de silences, l’histoire de deux amis qui se découvrent une attirance jusqu’à lors insoupçonnée.

On parle avec Xavier Dolan, invité de Boomerang de matières, textures, de vie, de groupe, de norme, de langues, d'environnement, et d'un des sujets du film : le regard des autres.

Le regard des autres a été violent ces dernières années. J'investissais trop de temps à y répondre. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler le regard que je me portais plutôt que celui des autres, parfois haineux.

Pour Xavier Dolan, le regard marque, obsède... Il l’a alors apprivoisé, changé, et a apporté beaucoup de travail à ce sujet.

Programmation musicale

JOAN BAEZ – The Best of friends

BERTRAND BELIN / BARBARA CARLOTTI – Lentement