À la fois très présente et pourtant d'une discrétion à toute épreuve, elle a choisi Boomerang pour parler, en exclusivité, de son nouvel album qui fera l'évènement cet automne. Alors ce matin,de l'intime, de l'Italie, des mots simples, du live, et surtout de l'amour, avec Vanessa Paradis, invitée d'Augustin Trapenard.

Vanessa Paradis © AFP

Pour marquer la sortie du premier titre extrait de son prochain album, elle nous fait le plaisir de l'interpréter, pour la première fois, en live et à la radio. Cela s'appelle "Ces mots simples". Alors de la simplicité, un peu d'humeur et beaucoup de musique, avec Vanessa Paradis.

Programmation musicale

Vanessa Paradis, Ces mots simples / Vanessa Paradis, I am waiting for the man