Elle parle trois langues et se partage entre l’Allemagne, les Etats Unis et la France. Elle est comédienne, à l’affiche, dès mercredi du nouveau film de Fatih Akin, "In the fade", film de la consécration et récompensé il y a une semaine aux Golden Globes. Diane Kruger est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Diane kruger le 6 janvier 2018 aux BAFTA Los Angeles Tea Party © Getty / Axelle/Bauer-Griffin

In the fade, c'est l'histoire d'une femme qui, du jour au lendemain, perd mari et enfant dans un attentat commis par des néo-nazis. Elle va chercher à obtenir justice. Un grand film sur le deuil et la rédemption.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Diane Kruger a choisi de parler de Marlene Dietrich.

Programmation musicale

The Temptations, My girl / General eletriks, Au tir à la carabine