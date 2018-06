Elle est humoriste et comédienne. Dans "L’école est finie" d’Anne Depétrini, en salles le 11 juillet, elle incarne une jeune prof, obligée de quitter Paris pour enseigner dans une petite ville de province. Un film sur les joies et la nécessité de l'adaptation. Bérengère Krief est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Berengère Krief © Getty / Foc Kan / Wireimages

Bientôt à l'affiche de "L'école est finie" aux côtés de Patrick Chesnais, Grégory Fitoussi et Marilou Berry, elle travaille également à l'écriture de son nouveau spectacle. On parle féminisme, éducation nationale et pédagogie avec Bérengère Krief.

Programmation musicale

Sheila, L'école est finie / KANYE WEST - Ykes

Carte blanche

Bérengère Krief a choisi d'écrire un texte inédit sur sa période pré menstruelle.