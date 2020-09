Il a d’abord été l'acolyte inséparable d’Orelsan, en musique, avec Les Casseurs Flowteurs, à la télé dans "Bloqués", ou au ciné dans "Comment, c’est loin". Depuis deux ans, il s'affirme et se confirme en solo et publie un livre "Ensemble, on aboie en silence". Gringe est l'invité d'Augustin Trapenard.

Gringe © Getty

Dans "Ensemble, on aboie en silence" (Harper Collins), il livre le récit d'un amour fraternel. Il revient sur son parcours et sur la maladie de son frère, diagnostiqué schizophrène. Un récit sans concession où leurs deux voix se mêlent pour n'en faire plus qu'une. Gringe est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche Gringe a préparé un free style inédit, et interprètera en direct son nouveau titre "Ensemble, on aboie en silence".