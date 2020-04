En raison des circonstances exceptionnelles liées au Covid 19, "Boomerang" vous propose de redécouvrir certains de ses plus beaux entretiens. Aujourd'hui, Véronique Sanson et Juliette Armanet, invitées d'Augustin Trapenard l'année dernière.

Fin 2018, elle revisitait son répertoire dans "Duo Volatils", en compagnie d’artistes comme Alain Souchon, Vianney, Julien Doré ou Juliette Armanet, qui lui faisait la surprise de sa venue pendant l'émission ! On parlait d'amour, de mélodies, de piano, de renaissance et de duos. Véronique Sanson et Juliette Armanet, étaient dans Boomerang.

Je me souviens qu’elle était toute petite, haute comme trois pommes, assise sur sa chaise qu’on avait rehaussée, devant la table du studio. On parlait de duos - c’est à dire d’harmonie, de voix qui se soutiennent, de cette étrange relation, aussi, qu’elle entretient avec son piano. « Si je lui parle mal, il me fait la gueule. Il fait semblant de ne pas savoir ce que je veux faire ! » disait-elle dans un soupir. Et pendant qu’elle s’amusait d’anecdotes du passé, toute la régie s’affairait pour qu’elle ne sache pas la surprise qu’on lui préparait : surprise au piano qu’elle regarderait médusée. Je me souviens que j’avais compris à ce moment précis tout son art du duo. Pendant que Juliette Armanet chantait « Une nuit sur son épaule », elle ne la quittait pas des yeux, l’accompagnait sur chacune des notes, la soutenait comme jamais, comme si elle était précisément sur son épaule. Il y avait tant d’empathie, de bienveillance et de partage dans ce dialogue au piano. À la fin de l’émission, on l’appelait Véro.