Vingt ans ans après le succès de son "Dieu des petits riens" et des dizaines d’essais, elle revient à la fiction avec "Le ministère du bonheur suprême". Un roman tentaculaire et labyrinthique qui dresse un portrait vertigineux d’une Inde en pleine transformation. Arundhati Roy est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Arundhati Roy à Barcelone pour la présentation de son nouveau roman "le ministère du bonheur suprême" en octobre 2017 © Maxppp / QUIQUE GARCIA

Dans Le ministère du bonheur suprême, Arundhati Roy nous parle d'un pays divisé, déchiré, multiple, un pays où la pluralité est à la fois une force et la cause de tous les maux, et à l'intérieur duquel va parvenir à se former une étrange communauté.

La traduction simultanée est assurée par Eve Dayre.

