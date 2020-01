Deux fois distinguée par le prix du public au festival d’Angoulême dont elle est cette année, la Présidente du Grand Jury, on lui doit "Dans la combi de Thomas Pesquet", son truculent portrait d’astronaute, ainsi que sa série décapante "Tu mourras moins bête". Marion Montaigne est l'invitée d'Augustin Trapenard

La dessinatrice Marion Montaigne, présidente du jury du Festival de BD d'Angoulême 2020 © AFP / JOEL SAGET

On ne l'a sans doute pas assez répété, mais son album Dans la combi deThomas Pesquet a été l'un des plus grands succès de l'année 2018. Elle est, en somme, une jeune auteure qui compte désormais plus que jamais dans le paysage du 9ème art. Cette année, année de la BD, elle préside le Grand Jury du 47ème festival d'Angoulême.

On parle d'art, de culture, de féminin et de trash avec Marion Montaigne, invitée de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Marion Montaigne a écrit un texte inédit.

LIRE | BD - Marion Montaigne sur la situation des auteurs : "Donnez-nous le Rapport Racine"

Programmation musicale