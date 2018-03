Il est l'un des nos plus grands dessinateurs et auteurs pour la jeunesse. Ses "Trois Brigands", son "Jean de la lune", ou encore "Son géant de Zéralda" sont connus dans le monde entier. Dans "Ni oui ni non", il répond aux questions pertinentes de jeunes enfants. Tomi Ungerer est l'invité d'Augustin Trapenard.

Tomi Ungerer en 2001 à Strasbourg © Getty / Francis DEMANGE

Réponses à 100 questions philosophiques d’enfants

Comment dire à quelqu'un qu'on l'aime ? Et se faire des amis quand on est timide ? Pourquoi on a des couleurs préférées ? Pourquoi y a-t-il de l'argent ? Dans cette compilation des chroniques parues dans Philosophie Magazine, Tomi Ungerer commente et illustre ses réponses à cent grandes questions d'enfant, entre philosophie et poésie : "Répondre aux enfants, c'est se mettre à leur place.

Expliquer en utilisant un vocabulaire adulte compréhensible. Illustrés par des exemples tirés de la réalité, ou soutirés de l'imagination. Démontrer que tout se surmonte avec le sourire et le respect. Et que grâce à l'absurde, nous sommes tous des apprentis sorciers."

Rééditions

- A la guerre comme à la guerre : dessins et souvenirs d'enfance, école des loisirs, parait de nouveau le 21 mars 2018

- _Jean de la lune, é_cole des loisirs, 25 avril 2018

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Tomi Ungerer a choisi le retable d'Issenheim.