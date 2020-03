En raison des circonstances exceptionnelles liées au Covid 19, Boomerang vous propose de redécouvrir certains de ses plus grands entretiens. Aujourd'hui, l'anthropologue Françoise Héritier, qui venait présenter, en octobre 2017, son dernier livre, "Le sel de la vie".

Anthropologue, professeur au Collège de France, elle n’a jamais cessé de rappeler l’emprise, plus ou moins consciente, assumée ou niée, de la domination masculine sur notre système de pensée. En cela, sa parole est aujourd’hui, plus que nécessaire.

Je me souviens comme on était ému, dans ce studio de fortune improvisé chez elle. Elle nous avait reçu, haute comme trois pommes, avec ce sourire qui lui mangeait sa petite bouille ronde, une après-midi d’Automne. Pour parler du sel de nos vies, de fantômes d’hier et de rêves d’aujourd’hui. Pour évoquer l’école et l’anthropologie, autant que le « manspreading » et la beauté de Robert Mitchum. Pour revenir enfin sur ce que c’est que l’amitié. Je me souviens qu’elle s’était mise à chantonner le générique de l’émission « Reine d’un jour » qu’elle écoutait à la radio avec sa grand-mère. Que juste après, ma réalisatrice Lola Costantini s’était mise à pleurer d’émotion. Et qu’on s’était dit, tous les deux, en rentrant à la radio, qu’elle serait pour toujours notre conductrice en insoumission.